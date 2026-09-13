В Индонезии пропал паром с 243 пассажирами на борту - ВИДЕО

В Индонезии пропал паром Virgo Transport 8, на борту которого находились 243 человека. Об этом сообщает Национальное поисково-спасательное агентство страны (Basarnas).

По данным ведомства, судно выполняло рейс из Сурабаи в Банджармасин. Связь с паромом была потеряна в 02:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени) после того, как он попал в сильный шторм.

"Последняя полученная позиция судна находилась примерно в 80 морских милях от причала SAR Basirih в Банджармасине", - сообщил координатор поисково-спасательной операции. В настоящее время в поисках задействованы военно-морские силы Индонезии, водная полиция и навигационные службы. В ведомстве отметили, что поисковая операция ведется в усиленном режиме.