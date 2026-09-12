В Кельбаджар до конца 2040 года планируется переселить 17 тысяч человек

До конца 2040 года в Кельбаджар планируется переселить 17 тысяч человек, заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кельбаджарском районе Башир Гаджиев.

Как сообщает Trend, он выступил в рамках второго дня визита представителей дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур.

По словам Б. Гаджиева, в городе продолжаются работы по созданию новых жилых кварталов и строительству социальной инфраструктуры.

«Согласно генеральному плану, в четвёртом жилом квартале города предусмотрено строительство 807 квартир, а на втором этапе жилищного строительства — 182 квартиры. Планируется передать жителям 176 квартир в третьем жилом квартале. Работы в этом направлении уже начались. В настоящее время шесть жилых зданий, расположенных в общественной зоне, в общей сложности насчитывают 162 квартиры», — сказал специальный представитель.

Он отметил, что все жилые квартиры и здания будут обеспечены горячей водой, газом и инфраструктурой скоростной связи.

В городе также предусмотрено создание объектов социальной инфраструктуры.

«Планируется открыть школу, рассчитанную на 528 учащихся. Здесь также будут созданы детский сад на три группы, мастерские, а также условия для ночлега 70 человек», — сказал Б. Гаджиев.

Он добавил, что завершено проектирование центрального парка, который займёт территорию площадью около 11 гектаров. Здесь также предусмотрено строительство административного здания и стадиона.

Спецпредставитель заявил, что Кельбаджарская центральная больница также в настоящее время находится на стадии проектирования.