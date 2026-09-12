Британский кинопродюсер Джереми Томас умер в возрасте 77 лет.

Как передает 1news.az со ссылкой на The Guardian, об этом сообщил его официальный представитель.

"Он умер в пятницу в своем загородном доме в Оксфордшире, в окружении семьи и близких", - отметил он.

Томас известен многим как продюсер исторической драмы "Последний император", за которую он получил "Оскар", а также благодаря фильмам "Нетерпение чувств" (1980), "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс" (1983), "Эврика" (1983), "Высотка" (2015), "Догмэн" (2018) и прочим.

В период с 1992 года по 1995 год Томас возглавлял Британский институт кино. Позже он получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) за значительный вклад в кинематограф Соединенного Королевства. За свою многолетнюю карьеру он удостоился множества престижных номинаций и наград на главных мировых кинофестивалях и премиях.

По данным издания, 14 сентября на фестивале в Торонто будет представлен фильм "Плохой лейтенант: Токио" (2026), продюсером которого стал Томас. Одну из главных ролей в этой ленте режиссера Такаси Миике исполнила актриса Лили Джеймс.