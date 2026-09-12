CENTCOM перенаправило 100 судов в течение двух месяцев с начала блокады Ирана

Американские военные перенаправили 100 торговых судов с начала морской блокады Ирана.

Как передает 1news.az, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

«Силы CENTCOM перенаправили 100 коммерческих судов за последние 60 дней, с тех пор как США возобновили блокаду Ирана», — говорится в публикации.

В CENTCOM утверждают, что ни одно судно не прошло через блокаду без разрешения ВС США. «Американские военнослужащие остаются полностью сосредоточены на этой миссии», — отметили в командовании.