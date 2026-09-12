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В Кельбаджаре прошёл Фестиваль мёда с участием 34 пчеловодов

NetGen Reporter23:13 - 12 / 09 / 2026
В Кельбаджаре прошёл Фестиваль мёда с участием 34 пчеловодов

12 сентября в Кельбаджарском районе по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой прошёл очередной Фестиваль мёда. В нём приняли участие в общей сложности 34 пчеловода из Карабаха и Восточного Зангезура, а также других регионов республики.

Как сообщает Trend, фестиваль организован совместно Общественным объединением IDEA, специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Кельбаджарском районе, Министерством сельского хозяйства, ОАО «Аграрные закупки и снабжение» и Ассоциацией пчеловодов Азербайджана. В мероприятии участвовали представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, сотрудники государственных структур и местные жители.

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов заявил, что в рамках созидательно-восстановительных работ, проводимых на освобождённых от оккупации территориях под руководством Президента Ильхама Алиева, созданы широкие возможности для развития сельского хозяйства, в том числе пчеловодства в Кельбаджаре. По его словам, разрешение в 2026 году на сезонное перемещение на территорию района 148 308 пчелиных семей, принадлежащих 3396 фермерам, является показателем интереса к пчеловодству.

Министр добавил, что представленная в Кельбаджаре продукция и труд пчеловодов свидетельствуют о большом потенциале пчеловодства в Азербайджане, а главная цель заключается в развитии этого потенциала, повышении качества и конкурентоспособности местной пчеловодческой продукции, превращении азербайджанского мёда в национальный продукт, известный на международном уровне.

«Верю, что в результате государственной поддержки и совместных усилий азербайджанский мёд в ближайшие годы ещё больше укрепит свои позиции как на внутреннем, так и на мировых рынках», – сказал он.

До начала фестиваля делегация ознакомилась с ходом строительных работ, проводимых на территории района. Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кельбаджарском районе Башир Гаджиев подробно проинформировал представителей дипломатического корпуса о широкомасштабных созидательно-восстановительных работах в освобождённом от оккупации Кельбаджаре. Было отмечено, что в районе реализуется комплекс мероприятий по созданию современной инфраструктуры, обеспечению социально-экономического развития, восстановлению сёл и городов, а также обеспечению возвращения населения на родные земли.

В начале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена светлая память шехидов. Затем был продемонстрирован видеоролик, посвящённый возвращению в Кельбаджар.

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев коснулся истории оккупации Кельбаджара, рассказал о трагедиях, пережитых его жителями, боли вынужденного переселения и горечи разлуки с родной землёй. Он отметил, что район долгое время находился в блокаде, против мирного населения совершались жестокие преступления, люди подвергались тяжелейшим испытаниям.

Х. Гаджиев подчеркнул, что возвращение жителей в родной Кельбаджар является событием, вызывающим чувство гордости и представляющим историческое значение. По его словам, под руководством Президента Ильхама Алиева Кельбаджар вновь отстраивается, возрождается и, восстанавливая свой исторический облик, превращается в один из красивейших городов Азербайджана.

Башир Гаджиев отметил, что пчеловодство, являющееся одной из древних хозяйственных традиций Кельбаджара, развивается, а представление пчеловодами своей продукции на Фестивале мёда заслуживает высокой оценки. Он выразил уверенность, что фестиваль приобретёт традиционный характер, будет расширяться из года в год и внесёт вклад в продвижение сельскохозяйственного, туристического и экономического потенциала Кельбаджара как внутри страны, так и в международном масштабе.

Основная цель фестиваля – продвижение и географический брендинг азербайджанского мёда, поддержка местных пчеловодов, расширение возможностей выхода на местные и зарубежные рынки, а также содействие развитию туризма посредством продвижения истории, природы и летних пастбищ Кельбаджара, повышения интереса к агротуризму, экотуризму и сельскому туризму, популяризации музыки, танцев, кухни и национально-культурного наследия региона.

Свою продукцию на фестивале представили и участники проекта «Молодой пчеловод», реализуемого по инициативе Общественного объединения IDEA и направленного на продвижение экологического предпринимательства среди молодёжи. Представленные мёд и другая пчеловодческая продукция, инновационные подходы и технологии, применяемые в сфере пчеловодства, вызвали большой интерес у посетителей.

Гости фестиваля, в том числе представители дипломатического корпуса, ознакомились с различными видами мёда и пчеловодческой продукцией, получили информацию о процессе производства и показателях качества, а затем обменялись с пчеловодами мнениями о сезонной продуктивности и возможностях реализации продукции. Фестиваль продолжился концертной программой.

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