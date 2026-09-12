Инфантино раскрыл, планирует ли баллотироваться на выборах ФИФА

Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подтвердил выдвижение своей кандидатуры на следующих выборах главы организации.

Как передает 1news.az, его слова приводит The Touchline.

"Конечно, я буду кандидатом на выборах в следующем году. Моя программа, или мой слоган, если хотите, очень проста, но в то же время очень чёткая: "Футбол принадлежит всем, во всём мире". К этому мы стремимся. К этому стремлюсь я. Этого мы в ФИФА стремимся достичь", - заявил он.

Скандал вокруг Инфантино возник после того, как вскоре после завершения чемпионата мира - 2026 он заявил о планах продажи части прав сторонним инвесторам, что вызвало негативную реакцию в футбольном сообществе и угрозы бойкота чемпионата мира - 2030. Союз европейских футбольных ассоциаций, Азиатская конфедерация футбола и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна обвинили Инфантино в обмане в связи с проектом FIFA Forward Enterprise, который был направлен на идею продажи прав. ФИФА отказалась от этой идеи после возникшей волны критики и недовольства проектом.

Ряд стран уже отказался от поддержки Инфантино на предстоящих выборах главы ФИФА.

Ранее более 100 000 человек потребовали от ФИФА расследовать действия Инфантино.