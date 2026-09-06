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Власти Ирана заявили об ударе по американскому беспилотному кораблю

First News Media13:03 - Сегодня
Власти Ирана заявили об ударе по американскому беспилотному кораблю

Власти Ирана сообщили об ударе по беспилотному кораблю США, который пытался войти в стратегически важный Ормузский пролив.

Данный инцидент стал очередным витком эскалации в конфликте между двумя странами. Вашингтон пока не подтвердил эту атаку, однако днем ранее американские военные обстреляли три иранских нефтяных танкера в ответ на ракетный удар по своим кораблям.

Активные боевые действия возобновились спустя неделю после месяца относительного затишья. Военные действия продолжаются, несмотря на объявленное в июне прекращение огня, которое сорвалось из-за провала переговорного процесса. Под ударами снова оказались Ормузский пролив и прилегающие иранские населенные пункты. В начале недели в результате американской бомбардировки юга Ирана погибли по меньшей мере пять человек.

Администрация президента США Дональда Трампа совмещает жесткий военный ответ в проливе с финансовым давлением на зарубежные институты, работающие с иранскими активами. Руководство Тегерана, имеющее многолетний опыт обхода санкций, продолжает поставки нефти покупателям через теневой флот, нивелируя экономическую блокаду.

Ядерная программа Ирана, ставшая поводом для начала войны в конце февраля, должна была регулироваться подписанным в июне меморандумом, однако переговоры сорвались. По информации дипломатов, США, Великобритания, Франция и Германия планируют инициировать передачу вопроса о невыполнении Тегераном обязательств по нераспространению на рассмотрение Совета Безопасности ООН. В ответ Иран использует в качестве главного рычага давления Ормузский пролив, имеющий критическое значение для мировых поставок углеводородов.

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