Европарламент отменил пошлины на ряд товаров для Армении на два года

Европарламент отменил пошлины на ряд товаров из Армении на 2 года, решение было принято во вторник. Предложение Европейской комиссии было принято без поправок: за проголосовали 583 депутата, против — 49, воздержались — 39.

После вступления новых правил в силу будут отменены определенные пошлины ЕС (таможенные сборы, рассчитываемые как процент от стоимости товара) на широкий ассортимент армянских товаров. Также будут введены беспошлинные квоты на восемь видов сельскохозяйственной продукции, включая виноград, абрикосы, черешню, персики и огурцы.

Меры будут действовать в течение двух лет. При этом предусмотрены защитные механизмы для производителей ЕС на случай, если рост импорта приведет к серьезным нарушениям на рынке Евросоюза.

Это решение председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала еще в начале июля в ходе визита в Ереван.

Источник: Sputnik Армения