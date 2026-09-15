Готов ли Бакинский олимпийский стадион к Лиге чемпионов? УЕФА едет с проверкой

Представители УЕФА на этой неделе проведут осмотр Бакинского олимпийского стадиона.

По информации, полученной АЗЕРТАДЖ, в ходе инспекции будет оценена готовность стадиона к международным матчам и его соответствие требованиям УЕФА.

К интенсивным работам по восстановлению газона на стадионе приступили в начале сентября. Сообщается, что арена будет полностью готова к концу этого месяца, самое позднее — до 5 октября.

Напомним, что Бакинский олимпийский стадион примет 4 домашних матча «Сабаха» в общем этапе Лиги чемпионов. Чемпион Азербайджана проведет свою первую домашнюю встречу этапа Лиги 13 октября. Его соперником во II туре станет чешская «Славия».