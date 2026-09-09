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Кадыров призвал чеченцев укоротить бороды

First News Media20:00 - Сегодня
Кадыров призвал чеченцев укоротить бороды

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с силовиками региона призвал мужчин в республике не увлекаться отращиванием бород.

"У нас ходят мужчины с очень длинными бородами... Обращаюсь к ним: укоротите бороды и носите их в соответствии с религией", - приводит его слова ТАСС.

Кадыров также посетовал, что бородачи превратили растительность на лице в "непонятную моду", а сами не ходят в мечети, а лишь круглосуточно гуляют по проспектам и бездельничают, сбивая с толку молодежь.

Глава региона также отметил, что некоторые женщины перенимают арабский стиль одежды, полностью закрываясь покрывалами. Он призвал их одеваться в соответствии с традициями.

"Паранджу у нас никогда не носили", - отметил Кадыров.

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