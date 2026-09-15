Будут прокляты: Обещание от Захаровой властям Армении за гонения на церковь

Те, кто участвует в гонениях на каноническую церковь, будут прокляты.

Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, давая оценку «гонениям» на Армянскую апостольскую церковь со стороны властей Армении.

«Есть страшные преступления, но богоборчество, и когда действительно идет настоящая травля, со всем инструментарием, - это проклятие в веках. История это доказывает», - отметила Захарова.

Источник: News.am