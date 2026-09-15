Президент Ильхам Алиев на встрече с религиозными лидерами рассказал о разрушении Арменией мечетей

Президент Ильхам Алиев на встрече с участниками международных конференций в Баку рассказал о разрушении Арменией мечетей во время оккупации.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, подчеркнув, что 65 мечетей были полностью разрушены армянским государством, а некоторые находились в полуразрушенном состоянии, глава государства сказал: «Вы, вероятно, видели эти фотографии - Армения намеренно держала в мечетях скот, свиней, коров, чтобы оскорбить, унизить нас. Понимая нашу чувствительность, она не гнушалась даже такими варварскими действиями, намеренно стремясь причинить еще большую боль нашему народу. Фактически, это было оскорблением не только нас, нашего народа, но и всего исламского мира. Вот истинное лицо армянского государства. Мы никогда не должны забывать этого, и мы этого не забудем».