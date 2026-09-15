Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Беларуси - ФОТО

Находящийся с рабочим визитом в Китайской Народной Республике для участия в 13-м Пекинском Сяньшаньском форуме министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана

В ходе встречи министры обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.