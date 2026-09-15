Ильхам Алиев: Мы должны приложить большие усилия, чтобы сохранить мир в тюркском мире, в Кавказском регионе

Мы видим, что многие страны находятся в состоянии конфликта в различных регионах. То есть это не противостояние между двумя странами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с участниками международных конференций в Баку.

Отметив, что многие страны уже активно участвуют в этих конфликтах, и география этих кровавых столкновений расширяется, глава государства подчеркнул: «Поэтому каждый из нас должен приложить большие усилия, чтобы сохранить и защитить мир в тюркском мире, в Кавказском регионе».

"Наше единство укрепит каждого из нас. Потому что в одиночку мы можем столкнуться с трудностями", - отметил глава государства.

«Но когда тюркский мир, Кавказ, исламский мир вместе, никто не сможет нам навредить. Никто не сможет совершить против нас несправедливость. Именно поэтому как государство и в рамках проводимой нами государственной политики мы всегда придаем этому фактору первостепенное значение», - подчеркнул он.