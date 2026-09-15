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Президент Азербайджана: Мы никогда не забудем зверств, совершенных против нашего народа

First News Media18:07 - Сегодня
Президент Азербайджана: Мы никогда не забудем зверств, совершенных против нашего народа

Сегодня установлен мир, и война прекращена. Между Арменией и Азербайджаном идет мирный процесс, и я уверен, что мир будет долгосрочным. Во всяком случае, такова позиция Азербайджанского государства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с участниками международных конференций в Баку.

Глава государства подчеркнул, что мы никогда не забудем зверств, совершенных против нас, против нашего народа. «Мы никогда не забудем жертв Ходжалы, мы никогда не забудем наши разрушенные мечети, наши оскверненные очаги культуры, и эта память сделает нас еще более бдительными. Она не позволит нам вновь обмануться на сладкие речи, не позволит вновь осуществить какие-либо коварные планы против нашего народа», - добавил Президент.

 

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