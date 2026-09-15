В НАТО заявили о резком росте числа гибридных атак России

Североатлантический альянс отмечает значительное увеличение количества, серьезности и рискованности гибридных атак со стороны РФ.

Только за прошлый год было зафиксировано более 200 подобных инцидентов, не считая регулярных кибератак.

По информации dpa, ссылающегося на неназванного представителя Альянса в Брюсселе, штаб-квартира НАТО ежемесячно сталкивается с тысячами кибератак. Однако помимо виртуальных угроз растет число физических диверсий.

В качестве примера чиновник привел обнаружение дрона со взрывчаткой в немецком аэропорту Лейпциг/Халле. Использование профессионального взрывчатого вещества «Семтекс» прямо указывает на причастность российской разведки, так как подобные материалы недоступны случайным завербованным исполнителям. В НАТО и правительстве Германии расценивают этот инцидент как гибридную атаку, хотя устройство и не сдетонировало.

В Альянсе считают, что главная цель подобных действий России — подрыв политической и практической помощи Украине, а также подготовка к возможной дальнейшей эскалации конфликта. Для этого российская сторона проводит разведку европейской критической инфраструктуры, изучает логистические цепочки и внедряет вредоносное программное обеспечение в промышленные системы управления.