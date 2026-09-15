Президент: Совет Европы фактически поддерживал оккупацию

Стоящие за Арменией крупные державы, в том числе и прежде всего страны-сопредседатели приснопамятной Минской группы, хотели скрыть все эти деяния. Армения не пускала иностранных наблюдателей на оккупированные территории.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с участниками международных конференций в Баку.

Подчеркнув, что однако международные организации хранили молчание по этому поводу, глава государства сказал: «Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности которой принял четыре резолюции, требующие вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель, хранила молчание, ОБСЕ хранила молчание. Совет Европы фактически поддерживал оккупацию. Европейский парламент всегда оказывал поддержку стране-оккупанту Армении, и так обстоит дело и сегодня».