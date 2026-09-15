Президент: Мы никогда не вели войну против гражданских лиц, это противоречит менталитету нашего народа

Во время Второй Карабахской войны мы подвергали обстрелу только военные формирования. В отличие от Армении, мы никогда не вели войну против безоружных гражданских лиц.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с участниками международных конференций в Баку.

«Это противоречит и менталитету, и обычаям нашего народа. Я еще во время войны говорил, что мы должны отомстить на поле боя, и мы с лихвой воздали за содеянное. Кровь наших шехидов была отмщена», - отметил глава государства.