AzerGold совместно с иностранной компанией изучит минерально-сырьевой потенциал Нахчывана

ЗАО AzerGold совместно с компанией International Resources Holding (IRH) из ОАЭ изучит минерально-сырьевой потенциал Нахчыванской Автономной Республики и выявит перспективные месторождения полезных ископаемых.

В рамках сотрудничества на территории Нахчывана, в первую очередь, планируется проведение совместных геологоразведочных работ по выявлению и оценке стратегически значимых и крупномасштабных перспективных месторождений, содержащих критические металлы.

С этой целью между Закрытым акционерным обществом AzerGold и Terra Mining Ltd подписано «Соглашение о совместной оценке и разведке минерально-сырьевого потенциала и рудных участков на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики».

Документ был подписан 14 сентября 2026 года в рамках церемонии подписания ряда важных документов между Азербайджаном и ОАЭ, состоявшейся с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и заместителя правителя Эмирата Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), советника по национальной безопасности шейха Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна. С азербайджанской стороны соглашение подписал председатель Правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, со стороны IRH — генеральный директор Али Рашид Аль-Рашди.

Сотрудничество будет осуществляться поэтапно. На первом этапе планируется проанализировать имеющиеся геологические данные, применить современные методы геологической разведки и исследований, а также определить перспективные участки и потенциальные цели для дальнейшей разведки.

В случае положительных результатов первоначальных поисково-оценочных работ на следующем этапе будет проведена детальная разведка. После стороны рассмотрят возможности совместной добычи и перспективы дальнейшего сотрудничества в данном направлении.

Отметим, что IRH обладает международным опытом в области оценки и развития горнодобывающих активов и в настоящее время работает в этом направлении в регионах Африки, Южной Азии и Ближнего Востока. Объединение технических и инвестиционных возможностей компании с опытом AzerGold позволит более детально изучить минерально-сырьевой потенциал Нахчывана с применением современных международных подходов..

Ожидается, что сотрудничество AzerGold и IRH будет способствовать созданию новых инвестиционных возможностей в Автономной Республике, внесёт вклад в увеличение добавленной стоимости и занятости в горнодобывающей отрасли, расширение экономической активности в регионе, а также дальнейшее развитие ненефтяного сектора Азербайджана.