В аэропорту Нахчывана задержали школьницу и ее парня

В Нахчыванской Автономной Республике арестован студент, обвиняемый в совершении противоправных действий в отношении малолетней девочки.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошел в городе Нахчыван. Али Джабраилов 2005 года рождения, являющийся студентом одного из учебных заведений города, в 2025 году познакомился на городской территории с девочкой 2010 года рождения. Он решил завязать с ней романтические отношения.

Спустя некоторое время он отвел девочку на съемную квартиру и вступил с ней в интимную связь по обоюдному согласию. С того дня девочка не возвращалась домой и стала жить вместе с Али Джабраиловым.

Спустя несколько дней родители сообщили в полицию об исчезновении дочери.

Узнав, что полиция объявила ее в розыск, девочка рассказала об этом молодому человеку. Пара приняла решение покинуть Нахчыван и приобрела билеты на рейс Нахчыван - Баку. Однако далеко уйти им не удалось.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, оба лица были задержаны в аэропорту Нахчывана. Полиция передала девочку семье, а студент был задержан, и решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело, возбужденное по факту, было направлено в суд. На процессе в Нахчыванском городском суде А. Джабраилов приговорен к 1 году лишения свободы.