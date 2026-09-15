Азербайджанская художница удостоена международной премии в Каннах

Известная азербайджанская художница Маргарита Керимова-Соколова стала лауреатом международной премии «Ренуар - великий интерпретатор искусства» в Каннах. Наша соотечественница, ныне проживающая и работающая в Германии, представила работу «Ева».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, премия задумана как дань уважения одной из самых ярких и влиятельных фигур в истории искусства - Пьеру-Огюсту Ренуару. Будучи одним из основоположников импрессионизма, он воспевал радость жизни в своих картинах, насыщенных яркими красками, светом и глубокой чувственностью в отношении человеческой фигуры. Премия отмечает художников, способных интерпретировать реальность, превращая свет в эмоции, а искусство - в универсальный язык.

М. Керимова-Соколова пояснила, что решила написать «Еву», потому что красота и хрупкость женского образа была наиболее близка Ренуару.

В беседе АЗЕРТАДЖ художница отметила, что с гордостью представляет Азербайджан во всех мероприятиях и выставках, в которых она участвует, и особенно во время получения международных премий.

«Это прекрасное событие в моей жизни! Все мои победы, все награждения посвящены Азербайджану. И вызывают меня, всегда добавляя: «Азербайджан». И во всех каталогах, во всех книгах, где опубликованы мои работы, всегда стоит страна, которую я представляю - Азербайджан. Для меня это важно - представлять свою страну на международной арене», - подчеркнула наша собеседница.

Кроме того, как номинант премии «Ренуар - великий интерпретатор искусства» художница также стала участницей Art3f Monaco - международной ярмарки современного искусства, которая ежегодно проходит в Княжестве Монако в Chapiteau de Fontvieille, одном из главных выставочных центров города. Ярмарка входит в европейскую сеть Art3f, известную своим открытым и доступным подходом к современному искусству.

Она также объединяет международных художников и галереи, представляя тысячи произведений, включая живопись, скульптуру, фотографию и смешанные техники. Ее философия заключается в поощрении прямого взаимодействия между художниками и публикой, разрушении традиционных барьеров арт-рынка и создании гостеприимной, динамичной и увлекательной атмосферы.