Apple представила iPhone 18 Pro, Pro Max и первый складной смартфон Apple iPhone Duo - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Компания Apple, как и ожидалось, в рамках сегодняшней презентации представила свой первый складной смартфон — iPhone Duo. Новинка выполнена в широкоформатном или «паспортном» формате — по словам Apple, он более удобен для просмотра видео, скролинга ленты и других задач. Также новинка может похвастаться фронтальной камерой, скрытой под дисплеем.

Внутренний дисплей Super Retina XDR имеет диагональ 7,6 дюйма, тогда как внешний экран предлагает довольно скромную по современным меркам диагональ в 5,4 дюйма. Последний занимает 90 % передней панели, и в его верхнем правом углу расположился круглый вырез под фронтальную камеру. У внутреннего экрана, как упоминалось, фронтальная камера скрыта под дисплеем. Apple отдельно подчёркивает, что смогла добиться отсутствия складки посередине складного дисплея, характерной для подобных устройств.

В iPhone Duo компания Apple вернула Touch ID — сканер отпечатков пальцев встроили в боковую кнопку блокировки.

Основу iPhone Duo составляет новый процессор Apple A20 Pro, который также используется в новых iPhone 18 Pro. Новый чип помимо ускоренных CPU, GPU и NPU получил обновлённый движок, отвечающий за вывод изображения — он теперь поддерживает два дисплея, и именно он отвечает за работу Duo с двумя экранами и плавное переключение между ними.

22:00

Сегодня генеральный директор Apple Джон Тернус (John Ternus) впервые выступил с презентацией в новом качестве. Первой новинкой, представленной компанией, стали iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Новые смартфоны получили процессоры Apple A20 Pro, обновлённую систему камер с переменной диафрагмой и привычный дизайн, который дополнили увеличенный островок на задней панели и новые варианты расцветки, в том числе тёмно-красный оттенок «бургундский».

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max работают на чипе A20 Pro, который производится по 2-нанометровому техпроцессу. Он оснащён шестиядерным процессором — двумя производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. В Apple утверждают, что по сравнению с A19 Pro новый процессор стал на 20% быстрее.

Графический процессор получил семь ядер и прибавил 40% производительности. Кроме того, A20 Pro оснащён 32-ядерным Neural Engine, который отвечает за задачи, связанные с искусственным интеллектом. Это вдвое больше ядер, чем у предыдущего поколения.

Для новых iPhone также усовершенствовали систему охлаждения. В смартфонах используется испарительная камера, размер которой увеличили втрое по сравнению с iPhone 17 Pro. По словам Apple, это позволяет эффективнее отводить тепло и предотвращать перегрев устройства. Сам процессор при этом непосредственно контактирует с испарительной камерой, что также способствует лучшему охлаждению.

Увеличилась и автономность. Apple заявляет, что iPhone 18 Pro способен работать до 24 часов при типичном использовании — столько же, сколько ранее показывал iPhone 17 Pro Max. У iPhone 18 Pro Max этот показатель достигает 30 часов, что компания называет самым заметным приростом автономности за всю историю iPhone.

Изменилась и скорость зарядки: iPhone 18 Pro можно зарядить до 50% всего за 15 минут.

Основная 48-мегапиксельная камера Fusion в обеих моделях получила переменную диафрагму. Она позволяет точнее управлять глубиной резкости и количеством света, попадающего на матрицу. Например, при съёмке в условиях недостаточного освещения диафрагма открывается шире, благодаря чему камера получает больше света. В Apple также отмечают, что ночная съёмка стала быстрее, а качество фотографий улучшилось.

Приложение «Камера» получило более гибкие настройки и ручное управление. Пользователи смогут самостоятельно регулировать, в частности, диафрагму и выдержку. Обновлённый режим «Умный фокус» должен лучше фиксировать объект съёмки, а фотографические стили теперь предлагают дополнительные настройки текстуры и другие возможности.

iPhone 18 Pro и Pro Max будут доступны в чёрном, серебристом, голубом оттенке «ледник» и бордовом «бургундском». При этом Apple доработала сочетание цветов задней алюминиевой панели и стеклянной вставки Ceramic Shield.

В США стоимость iPhone 18 Pro начинается от $1199, а iPhone 18 Pro Max — от $1299. Таким образом, по сравнению с прошлогодними моделями цены выросли на $100 в каждом случае. На стоимости новых смартфонов, как отмечает Apple, сказался и продолжающийся кризис на рынке памяти.

Кроме того, компания предлагает iPhone 18 Pro и Pro Max по программе лизинга Apple Upgrade. В этом случае стоимость начинается от $34,99 в месяц при оплате в течение 24 месяцев. Программа пока доступна только в США. При сдаче старого устройства стоимость нового iPhone может оказаться ещё ниже.