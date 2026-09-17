Рэпер Маклемор пожертвует 1 млн долларов заработка с тура Эда Ширана на помощь палестинцам

Американский рэпер Маклемор заявил, что пожертвует весь свой чистый заработок в размере 1 млн долларов (1,7 млн манатов), полученный в рамках тура британского певца Эда Ширана, организациям, оказывающим помощь палестинцам.

Средства будут переданы шести гуманитарным организациям.

Рэпер также призвал бизнесмена Роберта Крафта, владельца клуба New England Patriots и стадиона Gillette Stadium, последовать его примеру. Крафт заявил, что вместе с Шираном направит по 2 млн долларов (3,4 млн манатов) на гуманитарную помощь в регионе.

Решение Маклемора последовало после его исключения из оставшейся части американского этапа тура Ширана.

Поводом стали его публичные высказывания в поддержку Палестины во время концерта в Нью-Джерси.

Сам Э.Ширан заявил, что решение об исключении рэпера принял промоутер тура, а не он.

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