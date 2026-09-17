 ВС РФ уничтожили склад с реквизитом студии «Квартал 95» в Киеве - ФОТО | 1news.az | Новости
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ВС РФ уничтожили склад с реквизитом студии «Квартал 95» в Киеве - ФОТО

First News Media09:00 - Сегодня
ВС РФ уничтожили склад с реквизитом студии «Квартал 95» в Киеве - ФОТО

В результате удара российских беспилотников по Киеву в ночь на 16 сентября уничтожен склад, на котором хранился реквизит студии «Квартал 95».

Об этом сообщила сама студия.

По ее данным, уничтожено большое количество декораций, костюмов и других предметов, которые использовались на протяжении 20 лет в концертах, телешоу, фильмах и сериалах «Квартала 95».

«Российское оружие может уничтожить имущество. Но оно не может нас остановить. Мы продолжаем работать, писать новые шутки и помогать украинским защитникам. Все запланированные концерты пройдут. С реквизитом или без него», — заявили в студии.

Кроме того, разрушен склад Фонда Елены Зеленской. В соцсетях фонда сообщается, что склад выгорел дотла, но пострадавших нет. На складе хранилась гуманитарная помощь, которую фонд закупал и получал от партнеров для дальнейшей передачи детям, семьям и учреждениям в разных регионах Украины.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, российский дрон ударил по складу в Святошинском районе Киева. Там произошел пожар. Пострадал один человек.

«Квартал 95» — украинская студия, соучредителем и участником которой был Владимир Зеленский до своего президентства. Она была основана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал». Больше 20 лет студия создает телешоу, фильмы, сериалы и концертные программы.

Источник: МЕДУЗА

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