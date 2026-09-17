На Луне обнаружили крупнейший кратер в Солнечной системе

Американское космическое агентство НАСА обнаружило на Луне крупнейший новый кратер в Солнечной системе.

Об этом сообщается в научном журнале Science Advances.

Кратер был найден с помощью межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter в 2025 году. В публикации указано, что это крупнейший из современных ударных кратеров, обнаруженных в Солнечной системе; по существующим моделям, подобные события происходят раз в 132 года.

Как уточняется на сайте НАСА, весной 2024 года в поверхность спутника Земли врезался астероид или комета размером со здание в 3–6 этажей. Диаметр кратера составляет 222 метра, глубина — около 42 метров. Кратер получил название McGetchin в честь ученого Томаса МакГетчина.