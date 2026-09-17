Правительство Японии ушло в отставку перед перестановками

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед перестановками в кабмине, которые проведет глава правительства Санаэ Такаити.

На экстренном заседании кабмина все его члены подали соответствующие заявления, которые премьер-министр приняла, сообщила ее канцелярия.

В ближайшие часы должен быть объявлен новый состав кабинета министров. Подавшие в отставку министры будут формально исполнять свои обязанности до момента формирования нового кабинета. Свои посты в нем, как ожидается, сохранят все ключевые министры, включая главу МИД Тосимицу Мотэги, министра обороны Синдзиро Коидзуми, министра финансов Сацуки Катаяму, а также генсека кабмина Минору Кихару.

Накануне Санаэ Такаити уже провела незначительные перестановки в руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), оставив ключевые посты без изменений. Минимальные изменения при перестановках в руководстве ЛДП и правительстве местные наблюдатели связывают с желанием Такаити обеспечить стабильность управления партией и создать благоприятные условия для собственного переизбрания на пост председателя партии в 2027 году.

Источник: ТАСС