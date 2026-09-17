«Никаких соцсетей до 13 лет»: Евросоюз готовит масштабную реформу для подростков

Еврокомиссия (ЕК) предложит новый Закон о детях (Kids Act), предусматривающий полный запрет на использование социальных сетей для детей до 13 лет.

Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте, пишет РИА Новости.

«Никаких социальных сетей до 13 лет. Никаких личных аккаунтов до 15 лет», — сказала фон дер Ляйен.

Она пояснила, что с 13 до 15 лет будут разрешены только мини-аккаунты, созданные и контролируемые родителями или опекунами, с ограниченным функционалом и временем использования. Предложение было подготовлено после консультаций с экспертами и молодежью, а также изучения опыта других стран.