 Вниманию водителей в Баку: на 17 ключевых улицах образовались заторы - ФОТО | 1news.az | Новости
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Вниманию водителей в Баку: на 17 ключевых улицах образовались заторы - ФОТО

First News Media08:44 - Сегодня
Вниманию водителей в Баку: на 17 ключевых улицах образовались заторы - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

4. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

9. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Проспект Бабека, в направлении центра;

11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

12. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

15. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

16. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

17. Приморская улица, от Площади Флага в направлении круга "Азнефть".

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