Вниманию водителей в Баку: на 17 ключевых улицах образовались заторы - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
4. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
9. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Проспект Бабека, в направлении центра;
11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
12. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
14. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
15. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
16. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
17. Приморская улица, от Площади Флага в направлении круга "Азнефть".