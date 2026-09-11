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Дипломаты оценили строительство вокзального комплекса в Ханкенди - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media12:20 - Сегодня
Дипломаты оценили строительство вокзального комплекса в Ханкенди - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Представители дипломатического корпуса, находящиеся с визитом в Карабахе, ознакомились с ходом строительства Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса.

В рамках визита гостям представили подробную информацию о текущих строительных работах.

Напомним, что 3 июля 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса.

Источник: Report

12:00

Начался визит представителей дипломатического корпуса, аккредитованных в Азербайджане, в города Ханкенди, Шуша, Агдере и Кяльбаджар.

Как сообщает Trend, делегацию сопровождает помощник Президента Азербайджана — руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Сначала делегация посетила железнодорожный вокзальный и автовокзальный комплекс Ханкенди.

В настоящее время на территории железнодорожного вокзального и автовокзального комплекса Ханкенди проводятся восстановительные и строительные работы. Представители дипломатического корпуса ознакомились с проводимыми здесь работами.

Затем представители дипкорпуса посетят Культурный центр в городе Ханкенди.

10:50

Представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане, прибыли в город Физули.

Как сообщает Trend, представители дипломатического корпуса в настоящее время находятся в Международном аэропорту Физули.

Отметим, что 11 сентября в сопровождении помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева начался двухдневный визит представителей дипломатического корпуса, аккредитованных в Азербайджане, в Карабах и Восточный Зангезур.

В визите принимает участие делегация из 150 человек, представляющих 58 стран и 9 международных организаций.

В рамках визита представители дипломатического корпуса ознакомятся с социальными и экономическими инфраструктурными проектами, реализуемыми в рамках широкомасштабного процесса восстановления, созидания и развития, осуществляемого под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в городах Ханкенди и Шуша, а также в Агдеринском и Кяльбаджарском районах, а также с текущим состоянием образцов исторического и культурного наследия и мерами, принимаемыми в направлении их сохранения и восстановления.

09:00

11 сентября в сопровождении помощника Президента Азербайджанской Республики, руководителя отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева начался двухдневный визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур.

Как сообщает Trend, в визите участвует делегация из 150 человек, представляющая 58 стран и 9 международных организаций.

В рамках визита представители дипломатического корпуса ознакомятся с социальными и экономическими инфраструктурными проектами, реализуемыми в рамках масштабного процесса восстановления, строительства и развития в городах Ханкенди и Шуша, а также в Агдеринском и Кельбаджарском районах под руководством Президента Ильхама Алиева. Кроме того, они ознакомятся с текущим состоянием объектов историко-культурного наследия и проводимой работой по их сохранению и восстановлению.

Это 22-й по счету визит представителей дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории Азербайджана с 2020 года.

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