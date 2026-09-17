Демократия без ответственности: как реваншистский дискурс в Армении блокирует региональный мир

В дискуссиях о будущем Южного Кавказа западные наблюдатели и институты часто используют удобный шаблон: армянскую политическую модель принято наделять ярлыком «демократической», что автоматически снимает любые вопросы к внутренним процессам в стране.

Однако за фасадом этой формулировки скрывается опасная аномалия — абсолютная вседозволенность реваншистской риторики, которая подается под видом свободы слова и плюрализма.

В информационном пространстве Армении и армянской диаспоры сегодня беспрепятственно циркулируют призывы к пересмотру границ, языковые акты ненависти, фальсификация истории и прямой саботаж мирного процесса. Если эти проявления объявляются «нормой демократического дискурса», возникает принципиальный вопрос: где проходит грань между демократической дискуссией и подрывом региональной безопасности?

Свобода выражения против вседозволенности эскалации.

Подлинная демократия — это не анархия и не индульгенция на вседозволенность. Настоящая демократическая система держится на трех обязательных столпах: верховенстве права, сильных государственных институтах и политической ответственности.

В любой демократической стране свобода слова не абсолютна: она строго ограничена законом там, где начинается язык ненависти, ксенофобия или пропаганда войны. Демократические правовые системы защищают общество от деструктивного радикализма, а государственные институты обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы пресекать подобные угрозы на корню.

Именно поэтому попытки Еревана и его внешних покровителей оправдать реваншистскую риторику «демократическими свободами» — это опасная манипуляция. Демократические институты созданы для защиты правопорядка и безопасности граждан, а не для предоставления легитимной трибуны радикалам, подрывающим мир в регионе.

Когда в публичном пространстве Еревана или на ресурсах армянской диаспоры открыто транслируется нетерпимость к суверенным правам Азербайджана над его законными территориями и подрывается сама идея уважения границ, а радикализм становится общественным мейнстримом, речь идет не о плюрализме мнений. Речь идет о системном попустительстве, при котором государство добровольно самоустраняется, предоставляя радикальным группам полную свободу манипулировать общественным сознанием.

Для международной аудитории, привычной к строгим правовым рамкам против экстремизма в правовых государствах, подобная снисходительность выглядит как проявление явных двойных стандартов. Внешние наблюдатели и международные структуры часто закрывают глаза на ядовитые нарративы в Армении, списывая их на «сложности внутренней политики молодой демократии». Однако подлинная демократия не парализует государство перед лицом радикализма — она дает ему законные инструменты для защиты мира и социальной стабильности.

Феномен громких лозунгов и государственная ответственность

Ключевая проблема армянского общества сегодня заключается в его уязвимости перед радикальной риторикой. В условиях многолетнего психологического кризиса и информационного хаоса значительная часть населения склонна идти за теми, кто громче кричит, кто предлагает простые и агрессивные ответы на сложные исторические вызовы. В этой обстановке громкие популистские призывы реваншистских сил легко перебивают аргументы разума и прагматизма. Именно поэтому государственная власть не имеет права оставаться пассивным наблюдателем или оправдывать своё бездействие «демократическими ограничениями».

Как подчеркнул помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем выступлении на Арабском медиафоруме в Дубае: «Вероятно, правительству и руководству Армении также следует работать над подготовкой своего народа к миру». Без системной работы государства по просвещению и трансформации общественного сознания люди продолжат становиться заложниками громких реваншистских лозунгов. Когда правительство Армении оправдывает отсутствие жестких шагов по пресечению радикальной риторики «свободой слова», оно совершает фундаментальную ошибку.

С одной стороны, происходит подмена самой сути лидерства, ведь настоящее государственное управление в постконфликтный период заключается в том, чтобы вести общество за собой к долгосрочной стабильности, а не слепо идти на поводу у тех, кто громче всех разжигает ненависть. С другой стороны, тем самым создается прямая угроза собственному будущему, поскольку потакание громким популистам неизбежно ведет к милитаризации общественного сознания, поиску «внутренних врагов» и в конечном счете — к разрушению самих институтов государства.

Путь к устойчивому миру: от слов к ответственности

Азербайджан неоднократно демонстрировал готовность к построению долгосрочной модели регионального мира, развивая транспортную взаимосвязанность (включая Средний коридор), гарантируя сохранение культурного и религиозного наследия на своей территории и предлагая сбалансированное сотрудничество всем партнерам. Но устойчивый мир не может строиться в одностороннем порядке.

Еревану и его европейским партнерам необходимо осознать:

Демократический мандат — это ответственность: Правительство Армении должно задействовать свои государственные механизмы не для оправдания реваншизма, а для проведения системной работы с населением по активной подготовки общества к мирному сосуществованию. Южный Кавказ исчерпал лимит на конфронтацию.. Наш переход станет возможен только тогда, когда громкие призывы к реваншу уступят место государственной ответственности и реальной работе по подготовке общества к миру.

Айтен Гахраман,

доктор филологических наук, профессор