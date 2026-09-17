«Гобустан»: Азербайджан наращивает потенциал зеленой энергетики

Энергетическая сила Азербайджана традиционно ассоциировалась с нефтью и газом - ресурсами, которые десятилетиями формировали не только экономический потенциал страны, но и ее место на региональной энергетической карте.

Сегодня к этой основе последовательно добавляется новое направление: возобновляемая энергетика. Азербайджан не отказывается от своих традиционных энергетических возможностей, а расширяет их за счет солнца, ветра, воды и других источников, формируя более диверсифицированную энергетическую систему.

Очередным шагом в этом направлении стало открытие новой солнечной электростанции «Гобустан» мощностью 100 МВт в Гарадагском районе Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 сентября принял участие в открытии новой станции. Оператор проекта – Universal International Holdings Limited. Созданная в Шанхае компания специализируется на решениях в сфере зеленой энергетики и систем хранения энергии и реализует проекты в области возобновляемой энергетики в Китае, Казахстане и Узбекистане.

Проект «Гобустан» имеет особое значение и с точки зрения механизма его реализации. В 2023 году земельный участок площадью 300,77 гектара в поселке Пирсаат Гарадагского района Баку был определен территорией возобновляемых источников энергии для строительства солнечной электростанции. Затем участок был выставлен на аукцион, победителем которого в 2024 году стала китайская Universal International Holdings Limited. Таким образом, «Гобустан» стал первым проектом в Азербайджане, реализованным посредством аукциона, а также первым проектом Universal Energy в стране.

Техническая составляющая проекта также отражает масштаб создаваемой инфраструктуры. Помимо солнечных панелей, на станции установлены полевые инверторы и трансформаторы, полностью завершены кабельные работы. После ввода станции в эксплуатацию ожидается производство около 200 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. При этом проект позволит ежегодно экономить 45 миллионов кубометров природного газа и сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу на 97 тысяч тонн.

За «Гобустаном» стоит уже не отдельный проект, а формирующаяся последовательность новых энергетических объектов. Показательным примером стала Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт - одна из крупнейших подобных станций в Каспийском регионе и на пространстве СНГ.

Ее значение определяется не только мощностью. Гарадагская СЭС стала первой в Азербайджане солнечной электростанцией промышленного масштаба, построенной за счет прямых иностранных инвестиций. В 2022 году в Азербайджане прошло государственную регистрацию ООО Masdar Azerbaijan Energy, которое привлекло для капитализации проекта 114,2 млн долларов США. Проект был разработан и реализован компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов. Благодаря нему стало возможным предотвращение выброса 265 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу.

При этом развитие Гарадагского проекта на этом не останавливается. В эти дни Masdar заявила о планах изучения возможностей дальнейшего расширения станции.

Компания подписала соглашение о сотрудничестве с Azerbaijan Green Energy Company (AGEC) для изучения возможностей реализации новых проектов в сфере возобновляемой энергетики в Азербайджане. В частности, рассматривается возможность увеличения мощности Гарадагской СЭС как минимум на 350 МВт, а также строительства системы накопления энергии мощностью до 200 МВт·ч.

Уже сегодня Гарадагская СЭС ежегодно вырабатывает около 500 млн кВт·ч электроэнергии, чего достаточно для обеспечения более 110 тысяч домохозяйств.

На этом фоне «Гобустан» становится очередным элементом более масштабной трансформации энергетической структуры страны. Потенциал Азербайджана в этой сфере значительно превышает объем уже реализованных проектов.

Технический потенциал источников зеленой энергии оценивается в 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. Экономический потенциал составляет 27 ГВт, в том числе 3 ГВт ветровой энергии и 23 ГВт солнечной энергии. Биоэнергетический потенциал оценивается в 380 МВт, потенциал горных рек — в 520 МВт.

С вводом в эксплуатацию солнечной электростанции «Гобустан» общая мощность возобновляемых источников энергии в Азербайджане составит 2170 МВт, а количество станций — 85. В их числе 65 гидроэлектростанций общей мощностью 1443,5 МВт, 6 ветроэлектростанций мощностью 306,5 МВт, 10 солнечных электростанций мощностью 378,2 МВт, 3 гибридные электростанции мощностью 7,3 МВт и одна биоэлектростанция мощностью 37 МВт.

Таким образом, на возобновляемые источники энергии уже приходится примерно 21,5% общей энергетической мощности страны.

Но и этот показатель рассматривается как промежуточный. К концу 2027 года предусмотрена реализация проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью около 1,5 ГВт. Эти проекты реализуются совместно с местными и международными партнерами.

Именно здесь становится особенно заметна логика происходящих изменений. Азербайджан, обладающий значительными традиционными энергетическими ресурсами и инфраструктурой, одновременно создает дополнительную генерацию на основе возобновляемых источников. Солнечные и ветровые проекты в этой системе становятся не альтернативой существующей энергетике как таковой, а новым элементом ее развития.

Экономический эффект также выходит за рамки производства электроэнергии. Рост генерации из возобновляемых источников позволяет высвобождать природный газ для других направлений использования, одновременно снижая углеродные выбросы. А участие международных компаний в таких проектах расширяет инвестиционное и технологическое сотрудничество Азербайджана в сфере зеленой энергетики.

В результате энергетическая повестка страны постепенно получает новое измерение. Наряду с укреплением традиционной энергетической инфраструктуры Азербайджан формирует собственную систему возобновляемой генерации, привлекая к этому процессу международных партнеров и используя различные механизмы реализации проектов - от прямых иностранных инвестиций до аукционов.