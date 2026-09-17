Обнаружено несоответствие в партии спреда на растительной основе - ФОТО

В рамках контрольных мероприятий, проводимых Агентством продовольственной безопасности (AQTA), были отобраны образцы импортированного ООО «Vita Milk» спреда на растительной основе и направлены на лабораторные исследования.

По результатам испытаний в партии спреда на растительной основе торговой марки «Крестьянское чудо» было выявлено несоответствие по показателю 3-монохлорпропан-1,2-диола (3-MCPD), сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В соответствии с законодательством были приняты соответствующие меры.

На основании принятого решения партия продукции общим весом 20 тонн была возвращена в страну-производитель.