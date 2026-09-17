Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана в рамках TRACECA

Азербайджан придает особое значение сотрудничеству в рамках TRACECA, играя активную роль в развитии транспортных связей между Европой и Азией.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с генеральным секретарем Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRACECA Джасурбеком Чориевым.

В этом контексте министр подчеркнул, что благоприятное географическое положение Азербайджана, его современная транспортная инфраструктура и транзитные возможности вносят важный вклад в эффективное и устойчивое развитие.

На встрече была предоставлена информация о работах, проводимых по инициативе и усилиями Азербайджана в сфере развития транспортной инфраструктуры, расширения возможностей Бакинского международного морского торгового порта, а также совершенствования железнодорожного и автомобильного сообщения.

Подчеркнута важность дальнейшего наращивания потенциала Среднего коридора, увеличения объемов грузоперевозок по маршруту, упрощения и цифровизации транзитных процедур, а также укрепления координации между странами-участницами.