Спортсмены-любители из Азербайджана вошли в историю плавания на открытой воде - ФОТО

Спортсмены-любители из Азербайджана Борис и Диана Наджафовы вошли в историю плавания на открытой воде, преодолев пролив Бонифачо между Сардинией и Корсикой.

Как передает АЗЕРТАДЖ, Борис Наджафов переплыл пролив в обе стороны - туда и обратно. Он преодолел около 27-30 километров без гидрокостюма почти за 12 часов. Диана Наджафова стала первой азербайджанкой, покорившей Бонифачо, проплыв в гидрокостюме более 13 км.

Заплыв в сложных условиях с сильными течениями, волнами и медузами организовал испанский клуб Neda-El-Mon с участием пловцов из 8 стран.

Пролив Бонифачо известен среди пловцов открытой воды своими сложными условиями. Во время заплыва участники не могут касаться лодки сопровождения, а воду и питание получают непосредственно в воде во время коротких остановок примерно каждые 45 минут.

Для супругов Наджафовых преодоление Бонифачо стало результатом серьезной подготовки и многолетнего увлечения плаванием на открытой воде.