Еврокомиссия выделила Украине €3,3 млрд на закупку вооружений

Еврокомиссия (ЕК) направляет Киеву €3,3 млрд на закупку вооружений в рамках кредита на поддержку Украины объемом €90 млрд.

Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы выделяем €3,3 млрд на закупку беспилотников и ракет в рамках кредита поддержки Украины. Европа продолжит оказывать Украине необходимую поддержку для защиты своего народа и своей территории», — приводятся слова фон дер Ляйен в пресс-релизе Еврокомиссии.

В сообщении отмечается, что транш направлен на покрытие потребностей Киева в сфере противовоздушной обороны, включая ракеты PAC-3 для систем Patriot. 11 сентября Еврокомиссия одобрила выделение €6,1 млрд на противовоздушную и противоракетную оборону Украины и другие оборонные нужды.