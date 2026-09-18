СМИ: Пакистан попросил Иран сдержать атаки хуситов на Саудовскую Аравию

Главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир попросил Иран оказать влияние на йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситов), чтобы они прекратили совершать атаки на Саудовскую Аравию.

Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

По словам источников издания, Мунир неоднократно просил иранское руководство оказать содействие в целях прекращения атак хуситов на Саудовскую Аравию и ее энергетическую инфраструктуру, ссылаясь на обязательства Исламабада перед Эр-Риядом, но не прибегая к конкретным угрозам.

Один из источников издания также отметил, что Исламабад, в апреле разместивший истребители на авиабазе на востоке Саудовской Аравии, находится в "сложном положении". Пакистан отказался присоединиться к авиаударам Саудовской Аравии по Йемену в 2015 году, однако его нынешние финансовые трудности осложняют дальнейшее уклонение от выполнения союзнических обязательств перед королевством. При этом представители МИД Пакистана ранее отказались публично озвучивать конкретные потенциальные военные меры в поддержку Саудовской Аравии.

Ситуация в Йемене резко обострилась в начале сентября, когда йеменское мятежное движение перешло в наступление на юго-западе страны. Одновременно с наземным наступлением хуситы начали наносить удары с помощью ракет и беспилотников по прибрежным районам Красного моря и окрестностям города Таиз, стремясь перерезать пути к Мохе и продвинуться к районам, расположенным вблизи имеющего стратегическое значение Баб-эль-Мандебского пролива. 11 сентября военный представитель хуситов сообщил, что формирования "Ансар Аллах" начали операцию на западном побережье Йемена с целью вытеснения оттуда саудовских сил. По его утверждению, причиной стали "продолжающиеся на протяжении последних лет атаки поддерживаемых Саудовской Аравией сил на жителей, деревни и районы западного побережья".

7 августа наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали Мекканское соглашение. Оно предусматривает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников пакта.

Источник: ТАСС