Состав сборной Азербайджана по футболу и расписание ближайших матчей

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов объявил состав команды на предстоящие матчи.

Сборную ждет интенсивный отрезок — четыре игры за 12 дней, результаты которых во многом определят ее положение в Лиге наций УЕФА.

Как сообщает 1news.az, 23 сентября «милли» проведет домашний товарищеский матч против Таджикистана, после чего продолжит выступление в Лиге наций: 27 сентября сыграет на выезде с Литвой, 1 октября примет Лихтенштейн, а 4 октября вновь встретится с литовцами.

Айхан Аббасов вызвал в национальную команду 30 футболистов:

Вратари: Айдын Байрамов («Зиря»), Раван Мирзамедов («Сабах»), Эмиль Балаев («Нефтчи»).

Защитники: Бадави Гусейнов, Эльвин Бадалов, Мурад Хачаев, Руфат Аббасов (все — «Нефтчи»), Джалал Гусейнов («Петролул», Румыния), Антон Кривоцюк («Теджон Хана Сити», Южная Корея), Рахиль Мамедов («Туран Товуз»), Рахман Дашдемиров, Теллур Муталлимов (оба — «Сабах»), Торал Байрамов («Бурсаспор», Турция), Джейхун Нуриев («Араз-Нахчыван»), Эдгар Адылханов («Шамахы»).

Полузащитники: Эмин Махмудов, Эмиль Сафаров (оба — «Нефтчи»), Фарид Юсифли («Шафа»), Рахим Садыхов («Туран Товуз»), Руфат Абдуллазаде («Ирони Кирьят-Шмона», Израиль), Абдулла Хайбулаев, Алексей Исаев (оба — «Сабах»), Орудж Мамедов («Шамахы»), Айхан Гусейнов («Зиря»), Анатолий Нуриев («Кишварда», Венгрия), Мустафа Ахмедзаде («Араз-Нахчыван»), Вюсал Искендерли («Малишева», Косово).

Нападающие: Муса Гурбанлы («Карабах»), Махир Эмрели («Ракув», Польша), Ренат Дадашов («Буковина», Украина).

Расписание матчей: