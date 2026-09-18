«Мое единственное желание - вернуть его к жизни»: отец 9-летнего Алима молит о помощи

В редакцию 1news.az обратился Амил Исмаилов: его 9-летний сын Алим борется с лейкемией.

«Обращаюсь к вам в связи с тяжелой болезнью моего сына, Исмаилова Алима, родившегося 27 июля 2017 года, и прошу оказать содействие в сборе средств на продолжение его лечения. В 2024 году моему сыну Алиму в Институте гематологии поставили диагноз: острый лимфобластный лейкоз», - рассказал А. Исмаилов.

Как отметил отец ребенка, первоначально курс химиотерапии был начат в Азербайджане, однако по результатам обследований и генетических анализов заболевание было отнесено к группе высокого риска:

«В связи с этим для продолжения лечения мы обратились в Турцию, где продолжили терапию. В результате лечения состояние моего сына улучшилось, и в конце 2024 года мы вернулись в Азербайджан, продолжив лечение и поддерживающую терапию здесь. Однако, к сожалению, в октябре 2025 года болезнь вновь прогрессировала и дала рецидив. Несмотря на применение в Азербайджане высокодозных и интенсивных протоколов лечения, желаемого результата достичь не удалось. В связи с этим мы были вынуждены вновь обратиться за лечением в Турцию. Там ему провели интенсивную химиотерапию, иммунотерапию и облучение всего тела, а 3 апреля 2026 года была успешно проведена трансплантация костного мозга, где донором выступил его брат».

По словам папы, всего через 4 месяца после трансплантации заболевание вновь прогрессировало. В настоящее время, по оценке врачей, наиболее подходящим вариантом для продолжения лечения и повышения шансов на выздоровление является проведение CAR-T клеточной терапии с последующей повторной трансплантацией костного мозга:

«До сих пор мы старались покрывать все расходы на лечение сына и сопутствующие траты за счет собственных средств. Однако в результате долгого и тяжелого лечения наши финансовые возможности полностью исчерпаны. Именно поэтому мы начали сбор средств на продолжение лечения и спасение жизни моего сына. Мое единственное желание - продолжить лечение ребенка и использовать все возможные возможности для его возвращения к жизни. Любая оказанная вами помощь станет огромной надеждой и поддержкой для нас и особенно для моего сына».

Как сообщил Амил Исмаилов, для продолжения лечения и спасения жизни ребенка необходима сумма в размере 235 000 долларов США:

«Каждая поддержка в этой борьбе имеет для нас очень большое значение. Неважно, большая она или маленькая - любая помощь приближает нас на шаг к лечению Алима. Пожалуйста, поддержите по мере возможности и помогите распространить эту информацию, поделившись ею с как можно большим количеством людей».

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