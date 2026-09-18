МЧС обратилось к водителям на фоне участившихся заторов на дорогах - ВИДЕО

В связи с окончанием сезона летнего отдыха и началом нового учебного года на городских дорогах наблюдается повышенная загруженность.

«Такая ситуация создаёт трудности для движения специальной техники, спешащей к местам чрезвычайных происшествий, в том числе пожарных и спасательных автомобилей, и своевременного прибытия на место происшествия» - об этом говорится в обращении МЧС к водителям автотранспортных средств.

«В частности, то, что некоторые водители не уступают дорогу пожарным и спасательным автомобилям, направляющимся к месту происшествия, в конечном итоге препятствует их своевременному прибытию для оперативного устранения последствий пожаров, аварий и других происшествий и минимизации возможного ущерба» - подчеркивается в обращении.

Учитывая изложенное, МЧС обращается к водителям автотранспортных средств и призывает их незамедлительно уступать дорогу пожарным и спасательным автомобилям, являющимся оперативными транспортными средствами, на дорогах. «Напоминаем, что водители, не уступающие дорогу пожарным и спасательным автомобилям на дорогах, помимо юридической ответственности, предусмотренной законодательством, несут и моральную ответственность, поскольку создают серьёзные препятствия для своевременного прибытия этих автомобилей к месту пожара, аварии или другого чрезвычайного происшествия, предотвращения его последствий и, самое главное, спасения жизни людей, находящихся в опасности».

«Не будем забывать: никто не застрахован от чрезвычайных происшествий» - подчеркивают в МЧС.