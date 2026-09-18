Кто должен восстанавливать разрытые дороги? Разъяснение ГААДА - ВИДЕО

Внесена ясность в вопрос восстановления дорожного покрытия после земляных работ, которые проводятся на автомобильных дорогах для прокладки или ремонта коммуникационных линий.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), плановые земляные работы на дорогах должны проводиться с согласия Агентства и на основании установленных технических условий.

«В предоставляемых технических условиях наряду с правилами проведения земляных работ определяются и требования к возвращению дороги в первоначальное состояние после завершения работ.

Обеспечение восстановления дороги после земляных работ, проводимых для прокладки, ремонта или обновления коммуникационных линий, а также оплата связанных с этим расходов входят в обязанности заказчика таких работ.

Для восстановления дорожного покрытия в соответствии с техническими требованиями заказчик должен заключить соответствующий договор с Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана и оплатить стоимость восстановительных работ. После этого Агентство осуществляет восстановление дороги в соответствии с установленными техническими требованиями и технологической последовательностью», - отмечается в информации.

В AAYDA сообщили, что по этой причине восстановление каждого участка дороги, где проводились земляные работы, связанные с коммуникациями, не ложится автоматически на Агентство: «Заказчик земляных работ несет ответственность за обеспечение возвращения дороги в первоначальное состояние и за оплату соответствующих расходов.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана на основании соответствующего договора обеспечивает качественное и безопасное восстановление таких участков дорог в соответствии с техническими требованиями».