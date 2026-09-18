В Стамбуле задержана звезда сериала «Yalı Çapkını» Афра Сарачоглу

Турецкая актриса Афра Сарачоглу задержана в рамках расследования, проводимого прокуратурой Бакыркёя в отношении известных людей по делу о запрещённых веществах.

Как сообщает Onedio, Сарачоглу была задержана утром 18 сентября.

Расследование проводится прокуратурой Бакыркёя. В его рамках в отношении ряда известных представителей турецкой киноиндустрии, музыки, бизнеса и социальных сетей были проведены задержания и обыски.

Ранее прокуратура сообщила, что в ходе расследования были получены данные, поддерживающие подозрения в том, что некоторые фигуранты могли употреблять наркотические или стимулирующие вещества, содействовать их употреблению либо предоставлять места для употребления. В рамках следственных действий также предусмотрено получение у подозреваемых биологических образцов для проведения соответствующих исследований.

Помимо Афры Сарачоглу, среди задержанных турецкие СМИ называют актёров Араса Булута Ийнемли, Мелис Сезен, рэпера Sefo и т.д.

На данный момент расследование продолжается – подчеркнем, что задержание в рамках следственных действий само по себе не означает установления вины фигурантов.