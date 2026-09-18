 Растет число жалоб на «AİD Group»: Нигяр Фархад грозит до 10 лет тюрьмы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Растет число жалоб на «AİD Group»: Нигяр Фархад грозит до 10 лет тюрьмы

Фаига Мамедова12:00 - Сегодня
Растет число жалоб на «AİD Group»: Нигяр Фархад грозит до 10 лет тюрьмы

Растет число жалоб на компанию по обучению за рубежом «AİD Group», учредителем которой является ведущая Нигяр Фархад.

Житель столицы Руфат Микаилов, обратившийся в Qafqazinfo, - один из тех, кто жалуется на компанию.

Два года назад Руфат обратился в «AİD Group» с целью получения образования в США. В компании ему предоставили договор, и, согласившись с условиями, он произвел оплату в размере 2 тысяч долларов.

По словам заявителя, впоследствии он заметил, что в предоставленном ему договоре содержатся условия, отличающиеся от первоначально показанного документа. В частности, в новом договоре указывалось, что за визу необходимо доплатить 850 манатов, а также содержалось еще несколько дополнительных примечаний.

Ознакомившись в офисе с новым договором, Руфат отказался от первоначальной договоренности с «AİD Group»: «Как только я ознакомился с условиями, отличающимися от наших прежних договоренностей, я потребовал прекратить мое обращение. Я также сообщил об этом в созданном компанией WhatsApp-чате. Правила таковы, что при отказе от договора в течение недели половина уплаченной суммы должна быть возвращена. Однако из 2 тысяч долларов, которые я отдал к этому моменту, мне не вернули ни маната. В последний раз я написал заявление в полицию, мне сказали, что мне позвонят из прокуратуры. Пока никаких новостей нет».

По словам Руфата, при входе в офис «AİD Group» у него отобрали телефон. Это правило применяется ко всем клиентам, чтобы предотвратить запись чьего-либо голоса. В настоящее время Следственное управление Генеральной прокуратуры проводит всесторонние следственные действия в отношении «AİD Group». Сообщается, что нескольким потерпевшим уже возмещен причиненный ущерб.

Как стало известно Qafqazinfo, Нигяр Фархад уже привлечена к уголовной ответственности. Ей предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса, в качестве меры пресечения в отношении нее избрана подписка о невыезде.

Если эти обвинения в будущем найдут свое подтверждение в ходе судебного следствия, Нигяр грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Отметим, что два месяца назад «AİD Group» прекратила свою деятельность. Фактический руководитель компании Самир Яхьязаде был задержан Службой государственной безопасности (СГБ). Самир - супруг Нигяр Фархад.

Читайте по теме:

Задержана Нигяр Фархад

Нигяр Фархад освободили после допроса

Поделиться:
843

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Экономика

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной ...

Политика

Албано-удинская община: Позиция Еревана по албанскому наследию вредит миру в ...

Мнение

Новый контур тюркского мира: экономика, маршруты, безопасность

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Афра Сарачоглу прокомментировала сообщения о задержании в рамках расследования дела о запрещённых веществах - ОБНОВЛЕНО

В Сумгайыте произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей

Скончался генерал-майор Искендер Аллахвердиев

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Убил отца в Шамкире и бывшего одноклассника в России: мать школьника требует наказать пособников - ВИДЕО

В Бакинском аэропорту открылась новая зона отдыха и развлечений для пассажиров - ФОТО

Смерть греческого певца Йоргоса Мазонакиса обрастает новыми деталями 

Сын-генерал покойного прокурора назначен руководителем нового управления

Последние новости

Албано-удинская община: Позиция Еревана по албанскому наследию вредит миру в регионе

Сегодня, 15:20

Погода на субботу: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Сегодня, 15:10

Афра Сарачоглу прокомментировала сообщения о задержании в рамках расследования дела о запрещённых веществах - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:00

Volkswagen решил закрыть один из автомобильных брендов

Сегодня, 14:42

Состоялась жеребьёвка Кубка Азербайджана по футболу

Сегодня, 14:30

В Сумгайыте произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей

Сегодня, 14:24

МИД РФ выразил протест временной поверенной в делах Британии из-за помощи Киеву

Сегодня, 14:10

Взрыв возле мечети в Пакистане: 15 погибших и десятки раненых - ВИДЕО

Сегодня, 14:00

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:57

СМИ: Пакистан попросил Иран сдержать атаки хуситов на Саудовскую Аравию

Сегодня, 13:55

Новый контур тюркского мира: экономика, маршруты, безопасность

Сегодня, 13:50

Состав сборной Азербайджана по футболу и расписание ближайших матчей

Сегодня, 13:45

Стрельба в филиппинской школе: 6 погибших, 17 раненых

Сегодня, 13:15

Скончался генерал-майор Искендер Аллахвердиев

Сегодня, 13:07

Кто должен восстанавливать разрытые дороги? Разъяснение ГААДА - ВИДЕО

Сегодня, 13:00

СМИ: США могут вывести из Европы 25 тысяч военнослужащих

Сегодня, 12:45

В Ормузском проливе под обстрел попал танкер

Сегодня, 12:25

Еврокомиссия выделила Украине €3,3 млрд на закупку вооружений

Сегодня, 12:23

Деятели культуры посетили могилу Великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 12:14

Растет число жалоб на «AİD Group»: Нигяр Фархад грозит до 10 лет тюрьмы

Сегодня, 12:00
Все новости
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Интервью 1news.az с азербайджанским актером, членом Европейской киноакадемии Орханом Искендерли. Орхан Искендерли снимался в главных ролях в фильмах режиссёра Хилала БайдароваСегодня, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52