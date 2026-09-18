Растет число жалоб на «AİD Group»: Нигяр Фархад грозит до 10 лет тюрьмы

Растет число жалоб на компанию по обучению за рубежом «AİD Group», учредителем которой является ведущая Нигяр Фархад.

Житель столицы Руфат Микаилов, обратившийся в Qafqazinfo, - один из тех, кто жалуется на компанию.

Два года назад Руфат обратился в «AİD Group» с целью получения образования в США. В компании ему предоставили договор, и, согласившись с условиями, он произвел оплату в размере 2 тысяч долларов.

По словам заявителя, впоследствии он заметил, что в предоставленном ему договоре содержатся условия, отличающиеся от первоначально показанного документа. В частности, в новом договоре указывалось, что за визу необходимо доплатить 850 манатов, а также содержалось еще несколько дополнительных примечаний.

Ознакомившись в офисе с новым договором, Руфат отказался от первоначальной договоренности с «AİD Group»: «Как только я ознакомился с условиями, отличающимися от наших прежних договоренностей, я потребовал прекратить мое обращение. Я также сообщил об этом в созданном компанией WhatsApp-чате. Правила таковы, что при отказе от договора в течение недели половина уплаченной суммы должна быть возвращена. Однако из 2 тысяч долларов, которые я отдал к этому моменту, мне не вернули ни маната. В последний раз я написал заявление в полицию, мне сказали, что мне позвонят из прокуратуры. Пока никаких новостей нет».

По словам Руфата, при входе в офис «AİD Group» у него отобрали телефон. Это правило применяется ко всем клиентам, чтобы предотвратить запись чьего-либо голоса. В настоящее время Следственное управление Генеральной прокуратуры проводит всесторонние следственные действия в отношении «AİD Group». Сообщается, что нескольким потерпевшим уже возмещен причиненный ущерб.

Как стало известно Qafqazinfo, Нигяр Фархад уже привлечена к уголовной ответственности. Ей предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса, в качестве меры пресечения в отношении нее избрана подписка о невыезде.

Если эти обвинения в будущем найдут свое подтверждение в ходе судебного следствия, Нигяр грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Отметим, что два месяца назад «AİD Group» прекратила свою деятельность. Фактический руководитель компании Самир Яхьязаде был задержан Службой государственной безопасности (СГБ). Самир - супруг Нигяр Фархад.

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