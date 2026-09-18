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Стрельба в филиппинской школе: 6 погибших, 17 раненых

First News Media13:15 - Сегодня
Стрельба в филиппинской школе: 6 погибших, 17 раненых

Шесть учеников погибли и ещё 17 получили серьёзные ранения при стрельбе в школе на юге Филиппин.

Такие уточнённые данные приводит Министерство социального обеспечения и развития страны.

Трагедия произошла в Национальной средней школе Банга в провинции Южный Котабато на острове Минданао. После случившегося занятия во всех школах муниципалитета приостановили.

По предварительным данным, стрельбу устроил один из учащихся. Предполагаемый нападавший мёртв, обстоятельства и мотив произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

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