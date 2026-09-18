Скончался генерал-майор Искендер Аллахвердиев.

Об этом АПА сообщили в Государственной пограничной службе.

Искендер Иманверди оглу Аллахвердиев родился 11 февраля 1947 года в Баку. В 1991 году, когда был создан Комитет по охране государственной границы Азербайджанской Республики, он был назначен председателем комитета, а в 1992 году ему было присвоено высшее воинское звание генерал-майора. В последующий период он служил в должностях заместителя министра национальной безопасности Азербайджанской Республики, начальника Управления пограничных войск и командующего Пограничными войсками.

В последующие годы Искендер Аллахвердиев работал заместителем начальника Академии Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики имени Гейдара Алиева. Он был награжден орденом «Азербайджанское знамя», медалью «За военные заслуги», а также другими медалями и наградами.