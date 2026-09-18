СМИ: США могут вывести из Европы 25 тысяч военнослужащих

Пентагон изучает возможность вывода из европейских стран порядка 25 тысяч американских военнослужащих.

Это составляет около трети всего контингента США, размещенного в ЕС, передает NBC News со ссылкой на действующих и бывших американских, а также западных чиновников.

Издание сообщает, что власти США рассматривают и более масштабный сценарий — сокращение присутствия военных сил примерно на половину, до 40 тысяч военных. План может включать и возвращение из Европы американских самолетов, кораблей и вооружений. Под сокращение попадут силы в Германии, Италии и Испании, где размещен основной военный контингент США.

Глава Европейского командования США генерал Алексус Гринкевич собирается представить анализ ситуации главе Минобороны Питу Хегсету 18 сентября. Окончательные рекомендации составят 6 ноября и передадут главе Белого дома. Пока же решение о выводе войск не принято.

Сейчас в Евросоюзе находятся порядка 80 тысяч американских военных. Сокращение их численности на 25 тысяч человек стало бы самым крупным выводом военных сил из ЕС со времен окончания холодной войны в 1990-х годах.