Безопасность, энергетика, транспорт: о том, как Баку укрепляет тюркское пространство

Тюркский мир стремительно выходит за рамки культурно-исторической близости, переходя к прагматичной интеграции, в которой вопросы безопасности, логистики и экономического суверенитета смыкаются в единый контур.

В этой архитектуре Баку становится одним из ключевых связующих центров Организации тюркских государств (ОТГ), обеспечивая сопряжение интересов государств обширной географии.

Тюркская семья сегодня - это уже динамично развивающийся субъект мировой политики. И то, что именно Баку задает тон в выработке солидарных подходов к безопасности, подчеркивает его особое место в этой системе. Азербайджан последовательно создает пространство, в котором государства ОТГ могут согласовывать позиции по наиболее актуальным вопросам глобальной повестки.

Безопасность и энергетика, транспорт и экономика все заметнее складываются в единую систему взаимосвязей, где устойчивость одного направления напрямую зависит от состояния других. Именно здесь роль Баку приобретает практическое измерение - азербайджанская столица регулярно становится местом обсуждения чувствительных вопросов, затрагивающих общие интересы тюркских государств.

Последовательность этой политики уже позволяет говорить не об отдельных дипломатических инициативах, а о формировании устойчивой роли Баку в системе взаимодействия ОТГ.

Именно в этой логике прозвучали и ключевые тезисы президента Азербайджана Ильхама Алиева на вчерашней встрече с руководящими лицами по безопасности государств-членов Организации тюркских государств.

Глава государства акцентировал внимание на потенциале объединения и стратегическом значении его географии, через которую проходят важнейшие энергетические и транспортные маршруты: «Потенциал наших стран достаточно существенный и имеет тенденцию к укреплению. Мы находимся на очень обширном географическом пространстве. Через нас проходят важнейшие энергетические и транспортные пути, коридоры, которые сегодня играют важную роль не только для наших стран, но и для более обширной географии».

Речь идет уже не просто о географическом соседстве государств ОТГ. Их расположение формирует пространство, через которое проходят маршруты, связывающие различные рынки и регионы, а значит, непосредственно влияет на вопросы международной связанности и безопасности.

Именно поэтому, продолжил президент, интерес к укреплению ОТГ выходит далеко за пределы самого объединения: «К западу и к востоку от ареала региона ОТГ также с большим интересом наблюдают за укреплением нашей организации и ее позитивной роли в международных делах, в том числе в делах, связанных со связностью, транспортной безопасностью, энергетической безопасностью и безопасностью в целом».

Это принципиальная постановка вопроса. Безопасность сегодня не ограничивается исключительно военно-политической сферой. Государство может обладать необходимыми ресурсами и возможностями, но при отсутствии устойчивых транспортных маршрутов, надежной энергетической инфраструктуры его экономическая и стратегическая устойчивость оказывается ограниченной.

Для государств ОТГ это имеет особое значение. Их географическое положение одновременно является преимуществом и задачей. С одной стороны, объединение располагает значительными природными ресурсами и находится на пересечении крупных торговых направлений. С другой - для полноценного использования этого потенциала необходимы надежные связи между отдельными частями общего пространства.

В этой глобальной логистической мозаике Азербайджан играет роль ключевого звена. Каспийское море превращает страну в естественное звено между Центральной Азией и западным направлением. Энергоресурсы и товары государств Центральной Азии могут через Каспий и далее по территории Азербайджана выходить на международные рынки. В обратном направлении формируется доступ к рынкам и экономическим возможностям Центральной Азии.

Тем самым речь идет не просто о транзите как об экономической составляющей. Транспортная инфраструктура постепенно становится одним из важных инструментов стратегического взаимодействия тюркских государств.

Именно поэтому энергетическая и транспортная повестка ОТГ приобретает все большее значение. Ее нельзя отделить от вопросов общей безопасности, поскольку устойчивость поставок энергоресурсов, бесперебойность транспортных коммуникаций и возможность выхода на внешние рынки непосредственно влияют на экономическую стабильность государств.

Синергия сырьевого потенциала тюркских государств формирует важную основу энергетической безопасности Евразии. Президент Азербайджана прямо рассматривает природные ресурсы стран ОТГ как важный фактор, способный работать как на развитие самих государств, так и на обеспечение более широких международных потребностей: «Наши страны обладают большими природными ресурсами, и это тоже большое преимущество. И эти природные ресурсы служат делу укрепления наших государств, повышению благосостояния наших народов, а также играют важную роль для всего мира. Тем более в сегодняшней обстановке, которая складывается по периметру наших границ, вопросы, связанные с энергетической безопасностью, приобретают особое значение».

В этой связи Азербайджан выступает одновременно в двух взаимосвязанных качествах –как, собственно, поставщик энергоресурсов и как транзитная страна для транспортировки ресурсов из Центральной Азии. «Что касается Азербайджана, то мы как сами являемся поставщиками энергоресурсов для мировой экономики, так и являемся транзитерами энергоресурсов из стран Центральной Азии через Каспий дальше на международные рынки. И тем самым географическое положение Азербайджана, который расположен на стыке Европы и Азии и имеет активное взаимодействие как со странами Центральной Азии - членами ОТГ, так и с Турцией, предполагает, конечно же, ту роль, которую мы играем для того, чтобы осуществить с максимальной выгодой для всех наших стран проекты транспортной и энергетической безопасности, - так говорит об этом Ильхам Алиев.

Эта роль Азербайджана складывалась не одномоментно. Она является результатом последовательного развития отношений как внутри ОТГ, так и на двустороннем уровне.

Для Баку тюркский мир является одним из основных внешнеполитических приоритетов. Президент Ильхам Алиев неоднократно формулировал эту позицию предельно ясно: «Тюркский мир - это наша семья, другой семьи у нас нет».

Практическим содержанием этой политики стали не только многосторонние контакты в рамках ОТГ, но и углубление двусторонних отношений, выведение их на уровень союзнических.

Это важно и для понимания нынешнего этапа развития ОТГ. Организация постепенно выходит за пределы исключительно политического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Ее пространство приобретает экономическое измерение, а инфраструктурные связи создают материальную основу для дальнейшего сближения.

Показательно, что в рамках состоявшейся встречи генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев привел конкретные экономические показатели. По его словам, совокупный ВВП стран ОТГ сегодня составляет 2,4 триллиона долларов - почти двенадцатое место в мире. Объем товарооборота достигает 1,7 триллиона долларов и продолжает расти.

За этими цифрами стоит изменение масштаба самого объединения. Чем выше экономический потенциал государств, тем большее значение приобретают единые транспортные маршруты, инвестиционные механизмы, энергетические проекты и торговые связи. Экономическая взаимозависимость в свою очередь создает дополнительную основу для политического диалога.

Сегодня ОТГ формирует все более взаимосвязанную систему взаимодействия, в которой процессы в одной сфере непосредственно отражаются на других. Этот процесс имеет и институциональное измерение.

Организация тюркских государств ведет свою историю от Нахчыванского соглашения 2009 года. «Можно с уверенностью сказать, что после почти двадцатилетнего функционирования, после исторического саммита в Нахчыване в 2009 году, когда организация была создана, Организация тюркских государств максимально использует свой потенциал для решения важных вопросов и взаимодействия между странами-членами, а также для определения и укрепления позиции организации на международной арене. Мы все в этом заинтересованы. Общее настроение руководителей стран-членов организации именно в том, чтобы укреплять роль и место ОТГ на международной арене. Для этого есть все возможности», - подчеркивает азербайджанский лидер.

В этом контексте нынешняя встреча руководителей структур безопасности приобретает особое значение. Если саммиты лидеров задают стратегические ориентиры, то отраслевые форматы переводят их в плоскость практического взаимодействия. В сфере безопасности это особенно важно - она требует постоянной координации, обмена опытом и совместного реагирования на риски, которые быстро меняются и выходят за рамки отдельных государств.

Причем безопасность государств ОТГ все теснее связана с экономикой и инфраструктурой. Энергетические объекты, транспортные маршруты, торговые пути и коммуникации становятся частью общей системы устойчивости. Поэтому разговор о безопасности в Баку естественным образом выходит на вопросы энергетики, транспорта и связности. Это особенно актуально для пространства, которое соединяет несколько крупных регионов.

Сама география ОТГ придает этим вопросам особое измерение. Пространство организации связывает несколько крупных регионов и располагает ключевыми энергетическими и транспортными маршрутами. Поэтому устойчивость этой системы напрямую зависит от того, насколько надежно работают инфраструктурные и логистические связи между ее участниками. Для Азербайджана это имеет особое значение - положение страны на стыке Европы и Азии позволяет соединять огромные энергетические и транспортные потоки.

Для Баку это одновременно возможность и ответственность. Чем больше государств Центральной Азии используют маршруты через Каспий и Азербайджан для выхода на Турцию и европейские рынки, тем выше значение надежности сформированной инфраструктуры. А значит, развитие транспортной и энергетической безопасности становится общим интересом.

В этом отношении показательно и то, как азербайджанский лидер характеризует экономическую динамику государств ОТГ: «Наши страны также демонстрируют уверенный экономический рост, особенно тогда, когда мы видим, что в разных частях планеты идут процессы в обратном направлении: стагнация, экономический спад и прочие экономические и социальные сложности – сегодня, в общем-то, это реалии современного мира. Но на пространстве ОТГ видим позитивную динамику: и рост промышленного производства, и экономические показатели, и стабильные финансовые системы. Все это также является большим достижением наших стран и той политики, которая проводится в наших странах на государственном уровне».

Следующий этап, таким образом, заключается уже не столько в создании отдельных связей, сколько в их соединении в единую систему. Энергетика требует транспортных маршрутов. Транспорт нуждается в устойчивой безопасности. Без торговли не раскрывается экономический потенциал инфраструктуры. Инвестиции позволяют развивать новые проекты, а политическая координация создает условия для их долгосрочной реализации. Именно в этой связке и проявляется практическое значение ОТГ.

Для Азербайджана участие в этом процессе имеет дополнительное измерение. Баку не только входит в тюркское пространство как его активный участник, но и обладает возможностями соединять разные его части. Поэтому роль страны выходит за рамки обычного взаимодействия между государствами-членами.

Баку становится местом, где пересекаются политический диалог, безопасность, энергетика, транспорт и экономика. Именно эта многослойность постепенно формирует новое содержание понятия «тюркское сотрудничество». Оно уже не сводится только к исторической и культурной близости – это остается фундаментом - но поверх него выстраиваются экономические, инфраструктурные, инвестиционные и институциональные связи.

На этом фоне стратегическая цель ОТГ - превратиться в одну из ведущих международных организаций - получает вполне конкретное содержание. Масштаб экономик, объем торговли, природные ресурсы, география и транспортный потенциал создают для этого объективную основу. Но превращение потенциала в реальное влияние требует постоянной координации и способности государств действовать в рамках общей повестки.

Азербайджан предлагает именно такой подход, последовательно формируя пространство, в котором тюркские государства становятся все более тесно связанными друг с другом - политически, экономически и инфраструктурно. Баку при этом выступает одним из ключевых центров, где общие приоритеты ОТГ переходят из политической повестки в практическое взаимодействие.

Именно это и определяет сегодняшнюю роль Азербайджана в тюркском мире - не просто участвовать в формировании общей повестки, а создавать условия для ее практического воплощения, через энергетику, транспорт, инфраструктуру и экономические связи.