В Ормузском проливе под обстрел попал танкер
Танкер попал под обстрел в Ормузском проливе, на его борту возник пожар, который затем был потушен.
Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Представитель службы безопасности судна сообщил о том, что танкер был поражен неизвестным снарядом, который вызвал пожар на борту. Впоследствии он был потушен. Все члены экипажа в безопасности», — сказано в заявлении.
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