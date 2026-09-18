В Ормузском проливе под обстрел попал танкер

Танкер попал под обстрел в Ормузском проливе, на его борту возник пожар, который затем был потушен.

Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Представитель службы безопасности судна сообщил о том, что танкер был поражен неизвестным снарядом, который вызвал пожар на борту. Впоследствии он был потушен. Все члены экипажа в безопасности», — сказано в заявлении.