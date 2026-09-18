Деятели культуры посетили могилу Великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

18 Сентября – День национальной музыки, как и каждый год, в этом году также широко и торжественно отмечается в нашей стране.

По этому случаю 18 сентября известные деятели культуры, любители музыки прибыли на Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, и возложили цветы к его могиле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы на ее могилу.

Отметим, что этот праздник музыки запечатлелся в нашей истории как день рождения выдающегося композитора, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, обладающего энциклопедическими знаниями ученого-музыковеда Узеира Гаджибейли. Традиция отмечать день рождения великого композитора как праздник была заложена Великим лидером Гейдаром Алиевым. Указом Общенационального лидера, подписанным в 1995 году, в преддверии 110-летия со дня рождения великого композитора, 18 сентября ежегодно отмечается в нашей стране как День национальной музыки.

По случаю этого дня каждый год в различных регионах Азербайджана проводится цикл мероприятий, вспоминаются неоценимые заслуги композитора перед нашей культурой.