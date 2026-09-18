Новый контур тюркского мира: экономика, маршруты, безопасность

Еще относительно недавно Центральная Азия, Кавказ и Турция на политической карте выглядели, да и воспринимались в мире скорее соседними, чем связанными между собой регионами.

Сегодня эта картина меняется, между государствами этого пространства, объединенными общими тюркскими корнями, растет число общих проектов, расширяются торговые связи, формируются новые транспортные маршруты, а к экономическому и гуманитарному сотрудничеству добавляется координация в сфере безопасности.

Организация тюркских государств постепенно становится все более содержательным форматом взаимодействия. Ее потенциал складывается из географического положения, природных ресурсов, транспортных возможностей, растущих экономик и общей историко-культурной основы. Именно эту совокупность возможностей обозначил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководящими лицами по безопасности стран-членов ОТГ.

От Нахчывана к постоянному политическому диалогу

ОТГ была создана в 2009 году Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией, а в 2019 году полноправным членом стал Узбекистан. За это время повестка организации значительно расширилась и сегодня охватывает широкий спектр взаимодействия.

Только на этой неделе в Баку буквально прошли два значимых мероприятия ОТГ: 7-е заседание Совета мусульманских религиозных лидеров и через день после этого 5-е заседание секретарей советов безопасности стран-членов организации. Президент Ильхам Алиев, говоря об этом, подчеркнул широту форматов сотрудничества: «Это всё - свидетельство активного взаимодействия в рамках нашей организации, а также говорит о том, что Организация тюркских государств – организация, которая имеет очень большой международный авторитет, поскольку те вопросы, которые обсуждаются в разных форматах, охватывают как международную проблематику, вопросы, связанные с международной безопасностью, так и вопросы, связанные с мультикультурализмом, торговлей, транспортом, гуманитарным сотрудничеством в целом».

По инициативе Азербайджана главы государств ОТГ также начали проводить неформальные саммиты. Первый состоялся в Шуше 6 июля 2024 года. Такой формат позволяет лидерам чаще согласовывать позиции по вопросам, которые быстро меняются и не всегда укладываются в рамки ежегодных официальных саммитов.

Экономика, транспорт и энергетика

Одним из главных факторов сближения остается экономика. По данным, представленным в сентябре 2026 года Центром анализа экономических реформ и коммуникации, совокупный ВВП государств-членов ОТГ превышает $2,1 трлн. Средний темп роста экономик членов организации оценивался в 6,86%.

Еще нагляднее потенциал ОТГ проявляется в транспортной сфере. Средний коридор связывает Центральную Азию с Кавказом, Турцией и Европой, а Азербайджан занимает в этой системе положение одного из ключевых транзитных узлов. В 2024 году через Азербайджан было перевезено 11 млн тонн грузов из Турции и стран Центральной Азии. Пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс после проведенных инвестиций увеличена с 1 до 5 млн тонн в год, а мощность Алятского международного морского торгового порта планируется довести с 15 до 25 млн тонн. Азербайджанский торговый флот насчитывает более 50 судов.

Транспорт непосредственно связан с энергетикой. Азербайджан выступает одновременно поставщиком собственных энергоресурсов и транзитным звеном для ресурсов Центральной Азии, поступающих через Каспий. В 2025 году Азербайджан и SOCAR поставили более 25 млрд кубометров газа, около 13 млрд кубометров из которых пришлось на потребителей стран ЕС.

Именно поэтому Ильхам Алиев связывает транспортную и энергетическую составляющие с более широкой системой безопасности. «Сегодня без энергетической безопасности и транспортной связности в принципе невозможно говорить о безопасности в целом. Наши страны обладают большими природными ресурсами, и это тоже большое преимущество. И эти природные ресурсы служат делу укрепления наших государств, повышению благосостояния наших народов, а также играют важную роль для всего мира», - указал азербайджанский лидер.

В случае Азербайджана географическое положение таким образом превращается в конкретный экономический ресурс, в котором железные дороги, портовая инфраструктура, энергетические маршруты и связи с Центральной Азией формируют единую систему.

Двусторонние отношения как основа общего пространства

Многостороннее сотрудничество ОТГ опирается на плотную сеть двусторонних отношений. Азербайджан связан союзническими договорами и декларациями с Турцией, Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Совместные инвестиционные фонды действуют с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. По словам Ильхама Алиева, инвестиции Азербайджана в экономики стран ОТГ уже превысили $20 млрд, причем основная их часть приходится на Турцию. Поэтому определение тюркского мира как главного внешнеполитического приоритета отражает уже сложившуюся практику.

«Двусторонняя повестка дня нашей страны в первую очередь ориентирована на страны тюркского мира. И это является нашим главным внешнеполитическим приоритетом... Тюркский мир - это наша семья, и у нас другой семьи нет», - подчеркнул президент Азербайджана.

Культурная близость в данном случае получает вполне практическое содержание. Общность истории и языка облегчает политический диалог, но устойчивость связей все больше определяется конкретными экономическими, транспортными и инвестиционными интересами.

Безопасность и внутренняя устойчивость

В сфере безопасности взаимодействие ОТГ приобретает новое измерение. В своем обращении к участникам пятого заседания секретарей совбезов азербайджанский лидер связал эту работу с киберугрозами, терроризмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, религиозным экстремизмом, гибридными угрозами и защитой критической инфраструктуры.

При этом речь идет не только о силовом взаимодействии. Президент отдельно указал на необходимость расширять контакты между молодежными организациями стран ОТГ, проводить совместные форумы и укреплять связи между молодыми гражданами.

«Для того чтобы обеспечить поступательное развитие наших стран и защиту конституционного строя, необходимо совместно бороться со всякого рода идеологическими диверсиями против наших стран и народов», - указал глава Азербайджанского государства.

Тем самым безопасность рассматривается шире защиты границ - как способность государств противостоять также информационным, цифровым и транснациональным угрозам. Не менее важным условием остается стабильность.

«Без стабильности, без безопасности развитие ни одной страны невозможно. Ни в одну из стран не придут ни инвестиции, ни технологии, ни инновации, если в той или иной стране не существует стабильного положения», - отметил президент.

Демография как долгосрочный ресурс

Еще один фактор - человеческий потенциал. По данным ОТГ, совокупное население государств-членов и стран-наблюдателей составляло около 178,8 млн человек в первом квартале 2026 года. При этом демографические тенденции внутри отдельных стран различаются.

Ильхам Алиев связывает общий рост населения с перспективами развития, одновременно обращая внимание на необходимость создавать для него соответствующие экономические возможности.

Сам по себе демографический рост, конечно, еще не гарантирует экономического результата. Его значение зависит от образования, занятости, инфраструктуры и способности экономик создавать новые возможности для молодого населения.

Урок Карабаха и международное право

Для Азербайджана вопрос международного права имеет особое историческое значение. Принятые Советом безопасности ООН еще в 1993 году четыре резолюции, требовавшие безоговорочного и немедленного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, на протяжении почти 30 лет оставались не выполненными. До тех пор, пока Азербайджан не выполнил их самостоятельно в 2020 и в 2023 годах силой своего оружия.

Именно этот опыт Ильхам Алиев связывает с проблемой эффективности международных институтов: «Если бы международные механизмы работали, и если бы система ООН функционировала нормально... нам бы не пришлось отвоевывать наши территории силой. Не было бы столько жертв».

Для Баку из этого следует принципиальный вывод: наличие международно-правовых норм само по себе не гарантирует их исполнения. Поэтому развитие сотрудничества в рамках ОТГ в сфере безопасности рассматривается также как механизм укрепления суверенитета и способности государств защищать свои интересы. При этом сама ОТГ в своих основополагающих документах заявляет о приверженности Уставу ООН и принципам международного права, включая суверенное равенство государств и территориальную целостность.

За годы после Нахчыванского соглашения организация накопила значительный потенциал. Теперь главный вопрос заключается в том, насколько эффективно он будет превращаться в совместные решения и проекты.

«Мы совместными усилиями должны стремиться к тому, чтобы превратить ОТГ в один из ведущих международных институтов, в одну из ведущих международных организаций. (…) Для этого есть все возможности», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Для Азербайджана эта задача напрямую связана с дальнейшим укреплением отношений с Турцией и Центральной Азией, развитием Среднего коридора, энергетического сотрудничества и координации в сфере безопасности. Для самой ОТГ - с переходом от расширения контактов к более тесной практической координации государств, интересы которых становятся все более взаимосвязанными.

Похоже, главный вопрос для тюркского мира теперь уже не в том, есть ли у него потенциал. Он очевиден. Вопрос в другом - сможет ли ОТГ превратить накопленный потенциал в такую систему взаимодействия, которую уже невозможно будет обойти при принятии ключевых решений в Евразии.