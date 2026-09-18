Во Франции скончалась автор скандальной теории о поле Брижит Макрон

Во Франции скончалась Наташа Рей — независимая исследовательница, получившая известность благодаря публикациям о Брижит Макрон, сообщает Faits & Documents.

О смерти Рей сообщил журналист Ксавье Пуссар, с которым она сотрудничала. По его словам, последние годы женщина боролась с онкологическим заболеванием. Параллельно с этим она была вовлечена в несколько судебных разбирательств.

Широкую известность Рей получила после распространения утверждений о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон якобы родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Эти заявления стали причиной судебных исков со стороны президентской четы. Елисейский дворец неоднократно опровергал подобные утверждения.

В сентябре 2024 года парижский суд признал Рей виновной в клевете и обязал её выплатить 13,5 тысячи евро. Однако в июле 2025 года апелляционный суд Парижа пересмотрел это решение и оправдал журналистку по данному делу.

История получила международный резонанс. В частности, американская журналистка Кэндис Оуэнс также заявляла, что располагает доказательствами в поддержку утверждений о происхождении Брижит Макрон.